FT: ЕС предложил направить замороженные активы РФ на покупку оружия у США для ВСУ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность использования кредита в размере 140 млрд евро под обеспечение российскими замороженными активами для приобретения американского вооружения для Украины и перевооружения самого Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).
По данным издания, которое получило доступ к соответствующим документам, Еврокомиссия предлагает использовать замороженные активы в рамках так называемого репарационного кредита на восстановление Украины. Большинство средств, однако, планируется использовать для приобретения вооружения, поддержки оборонной промышленности как в Украине, так и в ЕС. И хотя в тексте по настоянию Франции говорится о приоритете европейских вооружений, документ содержит упоминание возможности сотрудничества «с международными партнерами, которые берут обязательства по предоставлению значительной дополнительной поддержки» Киеву.
Со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС издание пишет, что одна из целей подобного шага — удержать США на стороне Европы в противостоянии с Россией. Как говорится в статье, ЕК также призвала членов Группы семи (G7) и другие страны «увеличить вместе с ЕС свою поддержку Украины».
Ранее Еврокомиссия предложила схему так называемого репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка 185 млрд евро из 210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите Евросоюза в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с королевством финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны сообщества не пошли.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме. −0-