FT: ЕС предложил направить замороженные активы РФ на покупку оружия у США для ВСУ

Ранее Еврокомиссия предложила схему так называемого репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка 185 млрд евро из 210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите Евросоюза в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с королевством финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны сообщества не пошли.