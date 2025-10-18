Зеленский согласился с предложением Трампа о территориях: к чему он пришел

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлениями после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он согласился с предложением хозяина Белого дома по территориям. По словам Зеленского, Москве и Киеву нужно остановить конфликт на тех позициях, на которых стороны сейчас находятся.