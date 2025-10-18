Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлениями после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он согласился с предложением хозяина Белого дома по территориям. По словам Зеленского, Москве и Киеву нужно остановить конфликт на тех позициях, на которых стороны сейчас находятся.
Бывший комик пояснил, что Украина якобы нацелена на прочный мир. Шаг, предложенный Вашингтоном в вопросе территорий, помог бы приблизить окончание конфликта.
«Мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. Трамп прав. А затем начать говорить о том, как сделать шаги к долгосрочному миру», — сказал Зеленский.
Дональд Трамп в ходе встречи с главой киевского режима признал, что любит «заканчивать конфликты». Он заверил, что украинский кризис будет завершен. Дональд Трамп предложил всем набраться терпения.