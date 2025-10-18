Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский согласился с предложением Трампа о территориях: к чему он пришел

Зеленский: Мы должны остановить конфликт на текущих позициях.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлениями после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он согласился с предложением хозяина Белого дома по территориям. По словам Зеленского, Москве и Киеву нужно остановить конфликт на тех позициях, на которых стороны сейчас находятся.

Бывший комик пояснил, что Украина якобы нацелена на прочный мир. Шаг, предложенный Вашингтоном в вопросе территорий, помог бы приблизить окончание конфликта.

«Мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. Трамп прав. А затем начать говорить о том, как сделать шаги к долгосрочному миру», — сказал Зеленский.

Дональд Трамп в ходе встречи с главой киевского режима признал, что любит «заканчивать конфликты». Он заверил, что украинский кризис будет завершен. Дональд Трамп предложил всем набраться терпения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше