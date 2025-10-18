Киев подготовил для Трампа презентацию о сценариях использования ракет Tomahawk

«По информации высокопоставленного источника агентства Reuters, украинская делегация подготовила для Трампа презентацию о том, как они будут использовать ракеты Tomahawk, если их предоставят, и какое влияние это окажет на ход войны», — написал Слэттери в соцсети X.
Ранее в ходе встречи с экс-комиком Владимиром Зеленским Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим Соединённым Штатам, как и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине на протяжении последних четырёх лет. Республиканец подчеркнул, что Вашингтон уже «очень много дал» Киеву. В ходе брифинга бывшему комику задали вопрос о том, согласился ли Вашингтон отправить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский не дал прямого ответа, сославшись на решение не поднимать эту тему в публичных заявлениях.
