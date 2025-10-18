Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болевые точки: Стало известно, с чем Зеленский пожаловал на встречу с Трампом

Украинская делегация во главе с главарём киевского режима Владимиром Зеленским прибыла в Белый дом на переговоры, имея при себе карты. Как сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источник, на картах, предположительно, указаны объекты, имеющие стратегическое значение для военной силы и экономики России.

Источник: Life.ru

Собеседник агентства рассказал, что команда экс-комика привезла на встречу с президентом США Дональдом Трампом карты, имеющие большое значение для предстоящего разговора.

«На картах — болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно надавить, чтобы заставить Путина прекратить войну», — приводит слова источника агентство в своём Telegram-канале.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом было принято решение воздерживаться от публичных заявлений о поставках Украине дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты стремятся избежать эскалации текущего конфликта. Также он сообщил, что одной из тем обсуждения на переговорах с республиканцем стали гарантии безопасности для Украины, однако не уточнил, какие именно договорённости были достигнуты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше