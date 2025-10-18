Пентагон обеспокоен из-за возможной передачи ракет Tomahawk Киеву

По данным издания, передача Tomahawk потребует от США предоставления Украине пусковых установок.
«В обоих случаях некоторые чиновники в Пентагоне будут крайне обеспокоены истощением американских запасов», — говорится в публикации.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США самим в первую очередь нужны ракеты Tomahawk и другие вооружения, поставляемые Украине. Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме республиканец подчеркнул, что Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений Украине, так как сами Соединённые Штаты нуждаются в этих высокоточных ракетах для обеспечения национальной безопасности.
