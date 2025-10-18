Ричмонд
Пентагон обеспокоен из-за возможной передачи ракет Tomahawk Киеву

Некоторые должностные лица в Пентагоне выражают серьёзную озабоченность по поводу возможного истощения запасов ракет Tomahawk и пусковых установок для них в случае принятия Вашингтоном решения об их передаче Украине. Об этом сообщает портал Axios.

Источник: Life.ru

По данным издания, передача Tomahawk потребует от США предоставления Украине пусковых установок.

«В обоих случаях некоторые чиновники в Пентагоне будут крайне обеспокоены истощением американских запасов», — говорится в публикации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США самим в первую очередь нужны ракеты Tomahawk и другие вооружения, поставляемые Украине. Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме республиканец подчеркнул, что Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений Украине, так как сами Соединённые Штаты нуждаются в этих высокоточных ракетах для обеспечения национальной безопасности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше