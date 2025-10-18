Ричмонд
Не сдержал эмоций: Трамп выругался матов в конце встречи с Зеленским

Трамп закончил пресс-конференцию с Зеленским матерной фразой о Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 17 октября, в Белом доме прошла пресс-конференция президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер в завершении встречи обратился к заявлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хозяин Белого дома матерно отметил, что тот не хочет «связываться» с США.

Стоит напомнить, что Николас Мадуро записал видеосообщение, где предложил Вашингтону все ресурсы Венесуэлы в обмен на мир. Однако президент США, кажется, встретил инициативу не слишком любезно.

«Он предложил все. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США [выражение заменено цензурным]. Спасибо вам всем», — завершил пресс-конференцию Дональд Трамп.

После брифинга украинская и американская делегации отправились на закрытые переговоры. Эта часть длилась более 1,5 часа.

