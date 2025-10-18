В пятницу, 17 октября, в Белом доме прошла пресс-конференция президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер в завершении встречи обратился к заявлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хозяин Белого дома матерно отметил, что тот не хочет «связываться» с США.