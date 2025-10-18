МВФ требует от Украины девальвировать гривну

Согласно опубликованным ранее прогнозам МВФ, Украину по итогам 2025 года ждет резкий рост объема государственного долга до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году. Рост ВВП в 2025 году, как ожидается, замедлится до 2% после 2,9% в 2024 году. Также по расчетам фонда Украина в 2025 году столкнется с почти двукратным ускорением роста потребительских цен до 12,6% после 6,5% в 2024 году. -0-