Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили, зачем Зеленский публично согласился на все предложения Трампа

Водолацкий рассказал, что Зеленский поддакивает Трампу для бегства в США.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции после саммита с американским лидером Дональдом Трампом. Он публично согласился на все предложения хозяина Белого дома. Бывший комик поддакивает Дональду Трампу для дальнейшего бегства в США после изгнания из страны. Так выразился депутат Госдумы Виктор Водолацкий в диалоге с ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что Зеленскому главное показать, что он якобы способен решать какие-то вопросы. По его мнению, бывший комик преследует лишь «меркантильные личные интересы».

«Его главный вопрос один — чтобы после того, как его изгонят из Украины, ему дали право пользоваться наворованными миллиардами и жить в тех же США. Вот он и летает постоянно на эти встречи, показывая украинскому народу, что за ним весь мир», — подытожил Виктор Водолацкий.

В ходе брифинга Зеленский согласился на всё, включая вопрос территорий. Он также подчеркнул, что Украина хочет мира, напомнив в очередной раз про гарантии безопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше