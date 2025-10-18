Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции после саммита с американским лидером Дональдом Трампом. Он публично согласился на все предложения хозяина Белого дома. Бывший комик поддакивает Дональду Трампу для дальнейшего бегства в США после изгнания из страны. Так выразился депутат Госдумы Виктор Водолацкий в диалоге с ТАСС.
Парламентарий подчеркнул, что Зеленскому главное показать, что он якобы способен решать какие-то вопросы. По его мнению, бывший комик преследует лишь «меркантильные личные интересы».
«Его главный вопрос один — чтобы после того, как его изгонят из Украины, ему дали право пользоваться наворованными миллиардами и жить в тех же США. Вот он и летает постоянно на эти встречи, показывая украинскому народу, что за ним весь мир», — подытожил Виктор Водолацкий.
В ходе брифинга Зеленский согласился на всё, включая вопрос территорий. Он также подчеркнул, что Украина хочет мира, напомнив в очередной раз про гарантии безопасности.