В Госдуме объяснили, зачем Зеленский публично согласился на все предложения Трампа

«Его главный вопрос один — чтобы после того, как его изгонят из Украины, ему дали право пользоваться наворованными миллиардами и жить в тех же США. Вот он и летает постоянно на эти встречи, показывая украинскому народу, что за ним весь мир», — подытожил Виктор Водолацкий.