Вучич назвал встречу Путина и Трампа важнейшим саммитом XXI века

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая встреча в Венгрии президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет важнейшим саммитом XXI века. Об этом пишет РИА Новости.
Место встречи — Будапешт. Что показал разговор Путина и Трампа.
В четверг Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
«Буду в понедельник во второй половине дня с (премьером Венгрии Виктором — Прим. БЕЛТА) Орбаном в Будапеште. Обсудим все важные темы, от энергетики до ежедневного сотрудничества. Я очень рад, что Орбан получил возможность организовать важнейший саммит в истории XXI века между Трампом и Путиным, как друг Орбана и Венгрии я счастлив», — сказал Вучич в эфире TV Pink.
В пятницу он предположил, что на предстоящей встрече в Венгрии лидеры РФ и США, возможно, будут обсуждать новую энергетическую карту мира без Европы в главной роли. Ранее он сказал, что выбор Будапешта не случаен и не обрадует всех в ЕС. -0-