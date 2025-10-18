Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию

Ранее генсекретарь НАТО, говоря о закупках истребителей F-35 и систем Patriot, вспомнил советский анекдот про получение «Лады» через десять лет после покупки. Вскоре после этого он оскорбил российских летчиков и моряков.
«Относительно Рютте — ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию … У него задача быть пропагандистом войны, ориентированным на Россию», — сказала Захарова в интервью телеканалу «Царьград».
При этом она указала, что настоящие решения внутри альянса принимаются на уровне заместителей Рютте, где представлены США и Великобритания.