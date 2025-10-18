Ранее стало известно, что украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Белый дом на переговоры, имея при себе карты, на которых, предположительно, были указаны объекты, имеющие стратегическое значение для военной силы и экономики России. Однако после завершения встречи главарь киевского режима заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом было принято решение воздерживаться от публичных заявлений о поставках Украине дальнобойных ракет. По его словам, Соединённые Штаты стремятся избежать эскалации текущего конфликта. Также он сообщил, что одной из тем обсуждения на переговорах стали гарантии безопасности для Киева, однако не уточнил, какие именно договорённости были достигнуты.