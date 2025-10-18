МИД РФ назвал фейком публикации канадских СМИ о похищении украинских детей

В министерстве также указали на многочисленные противоречия в заявлениях Киева. Так, если украинская сторона говорит о «десятках тысяч похищенных детей», то в официально переданном России списке содержится всего 339 фамилий. В ведомстве подчеркнули, что логика подобных обвинений вызывает сомнения, поскольку часть этих данных уже признана недостоверной, а информации о «тысячах» других детей Киев предоставить так и не смог.