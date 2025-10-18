Министерство иностранных дел России назвало публикации ряда канадских СМИ о якобы похищенных украинских детях частью спланированной дезинформационной кампании, направленной на отвлечение внимания от военных неудач киевского режима и дискредитацию России.
В ведомстве отметили, что подобные вбросы представляют собой попытку Запада вновь использовать тему детей в пропагандистских целях, чтобы укрепить поддержку Владимира Зеленского среди союзников и создать негативный образ Москвы.
Поводом для таких публикаций стало мероприятие, прошедшее 23 сентября в Нью-Йорке под председательством Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни, на котором обсуждалась тема «похищенных украинских детей». Российская сторона подчеркнула, что материалы, появившиеся в канадских изданиях, в частности в The Globe and Mail, содержали вымышленные данные и цитаты из выступлений, насыщенные голословными обвинениями в адрес России. По мнению представителей МИД, западные журналисты фактически отказались от принципов объективности и заняли откровенно пропагандистскую позицию.
В министерстве также указали на многочисленные противоречия в заявлениях Киева. Так, если украинская сторона говорит о «десятках тысяч похищенных детей», то в официально переданном России списке содержится всего 339 фамилий. В ведомстве подчеркнули, что логика подобных обвинений вызывает сомнения, поскольку часть этих данных уже признана недостоверной, а информации о «тысячах» других детей Киев предоставить так и не смог.
Ранее журналист Чей Боуз сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространяет лживую информацию о якобы похищенных украинских детях.