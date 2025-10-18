Бывший комик Владимир Зеленский всю встречу с президентом США Дональдом Трампом засыпал его словами благодарности. Нелегитимный украинский лидер не менее четырех раз за время переговоров произнес слово «спасибо».
В первый раз Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за приглашение в Белый дом. После этого бывший комик выразил признательность за возможность проведения встречи с представителями американских энергетических компаний. Они могут оказать помощь Киеву.
Позже Зеленский поблагодарил президента США за возможность встречи украинской делегации с представителями военных компаний. Американские специалисты поддержат развитие воздушной обороны страны. Глава киевского режима поблагодарил Дональда Трампа и по окончании встречи.
Как отметила профайлер Александра Гарусова, Зеленский вновь нарушил этикет, появившись в Белом доме в кроссовках. Так он показал свою якобы независимость от мнения других политиков, которые неоднократно просили бывшего комика одеваться на встречи приличнее.