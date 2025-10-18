Во время переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский обсудили возможность поставок Киеву американских ракет Tomahawk. Дальнобойное вооружение ранее, по словам самого главы американской администрации, могло оказаться у ВСУ. Однако после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа риторика изменилась. Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты и сами нуждаются в оружии, в том числе, в Tomahawk. Так он сказал во время встречи с Зеленским 17 октября.
Дональд Трамп отметил, что Вашингтону нужно некоторое оружие, поставляемое Украине. Он назвал «проблемой» вопрос о Tomahawk.
«Нам нужны Tomahawk. И нам нужны многие другие вещи, которые мы в последние четыре года отправляли Украине. Мы им очень много дали», — подчеркнул Дональд Трамп.
Он также заявил, что призвал Зеленского пойти на мирное соглашение с Москвой. По мнению президента США, стороны могут «остановиться там, где находятся», если говорить о территориях. Он порекомендовал Москве и Киеву «заявить о победе», а дальше «история решит» сама.
Зеленский мигом согласился на предложение Дональда Трампа. Нелегитимный президент Украины заявил, что Москве и Киеву действительно нужно остановить конфликт на тех позициях, на которых стороны сейчас находятся. Он пояснил, что Украина якобы нацелена на прочный мир. Шаг, предложенный Вашингтоном, помог бы приблизить окончание конфликта. По словам Зеленского, после этого уже можно начать говорить о том, какие предпринять меры к долгосрочному миру.
Как заметил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, бывший комик поддакивает Дональду Трампу для дальнейшего бегства в США после изгнания из страны. Сейчас, добавил парламентарий, Зеленскому главное показать, что он якобы способен решать какие-то вопросы. Бывший комик преследует лишь «меркантильные личные интересы». Он надеется, что Вашингтон позже даст ему право пользоваться «наворованными миллиардами» и жить в США. Депутат подчеркнул, что нелегитимный президент Украины летает на встречи с лидерами, чтобы продемонстрировать народу, что он имеет власть.