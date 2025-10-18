«Пусть история решает!»: Трамп предложил Украине и РФ объявить себя победителями

«Встреча с Владимиром Зеленским была очень интересной и тёплой, но я сказал ему, как и президенту (России Владимиру. — Прим. Life.ru) Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение! Достаточно крови пролито, границы владений определены войной и мужеством. Они должны остановиться на достигнутом. Пусть оба объявят о победе, пусть история решает!» — написал он в своей соцсети Truth Social.