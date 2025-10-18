Орбан осудил враждебную позицию ЕС по отношению к России

«Граждане ЕС физически не участвуют в боестолкновениях, но сам союз по-прежнему ведет себя так, как будто находится в состоянии войны», — приводит его слова издание About Hungary.
По его словам, европейские лидеры говорят о конфликте на Украине так, будто бы сами являются его участниками.
Также Орбан раскритиковал ЕС за препятствование мирному урегулированию кризиса. Он отметил, что без стороннего вмешательства переговоры России и США по этому вопросу уже могли бы привести к прекращению огня.
В этот же день президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что собирается провести в Будапеште двусторонний саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что с симпатией относится к Орбану, и назвал Венгрию «безопасной страной» для встречи с Путиным.
Также французский юрист и политолог Эммануэль Леруа в беседе с «Известиями» указал на ключевую роль Орбана в организации встречи Путина и Трампа. Он подчеркнул, что венгерский премьер способен стать идеальным посредником для проведения американо-российского саммита благодаря своим отличным отношениям с Трампом.