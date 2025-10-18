Орбан осудил враждебную позицию ЕС по отношению к России

В этот же день президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что собирается провести в Будапеште двусторонний саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что с симпатией относится к Орбану, и назвал Венгрию «безопасной страной» для встречи с Путиным.