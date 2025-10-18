Зеленский согласился с предложением Трампа остановиться на текущих позициях

Ранее Трамп по итогам беседы с Зеленским заявил, что пришло время Украине пойти на сделку с Россией. Он также предложил Москве и Киеву объявить себя победителями. По его словам, переговоры с экс-комиком были «интересными и тёплыми», но он подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и заключения соглашения.