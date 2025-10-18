Ричмонд
Зеленский согласился с предложением Трампа остановиться на текущих позициях

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что согласен с предложением американского лидера Дональда Трампа зафиксировать войска на занятых позициях. По его словам, это поспособствует переговорам, сообщил экс-комик по итогам встречи в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

«Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», — сказал Зеленский.

Главарь киевского режима также отметил, что вопрос территорий Украины будет предметом предстоящих переговоров с Россией. По его словам, именно подобные обсуждения являются самыми сложными.

Ранее Трамп по итогам беседы с Зеленским заявил, что пришло время Украине пойти на сделку с Россией. Он также предложил Москве и Киеву объявить себя победителями. По его словам, переговоры с экс-комиком были «интересными и тёплыми», но он подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и заключения соглашения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

