Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что её угрожают убить. По словам Луны, это стало поводом для возбуждения нескольких уголовных дел. Одним из преследователей является трансгендерный* активист, уточнила политик.
«За прошедшую неделю три дела было заведено в связи с поступающими в мой адрес угрозами смерти… Одно из них связано с угрозами, регулярно поступающими от трансгендерного* активиста, выдающего себя за крайне правого», — написала конгрессвумен в социальной сети Х выразив надежду, что её преследователи будут наказаны.
Напомним, Луна выступает за нормализацию отношений между Соединёнными Штатами и Россией. Она представляет в Конгрессе США Республиканскую партию.
Ранее пресс-секретарь Луны заявил, что она видит цель своих будущих контактов с российскими представителями в том, чтобы возобновить диалог и открыть путь к процветанию, торговле и стабильному миру.
Кроме того, Луна распространила заявление, в котором утверждается о ежемесячных переводах Владимира Зеленского на сумму порядка 50 миллионов долларов в один из банков Саудовской Аравии.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.