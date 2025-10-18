Axios: Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет Tomahawk

По словам собеседников издания, переговоры президентов США и Украины «были непростыми». «Трамп сделал несколько сильных заявлений во время встречи, и в некоторые моменты это стало немного эмоциональным», — сказал один из источников. Он также рассказал, что Владимир Зеленский «давил» на Дональда Трампа, но тот «не проявил гибкости».
«Я думаю, что мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе», — приводит слова президента США, которыми он завершил встречу, один из источников. Собеседник Axios пояснил, что Дональд Трамп имеет в виду запланированные переговоры между Россией и США. Он также напомнил, что в ближайшие две недели Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.