Главарь киевского режима Владимир Зеленский, находясь в не самом приятном расположении духа, во всеуслышание заявил о ненависти к президенту России Владимиру Путину. Бывший комик назвал его своим врагом. Так он выразился в беседе с журналистами после саммита с американским лидером Дональдом Трампом.
Зеленский, кроме того, заявил, что Владимир Путин якобы тоже ненавидит нелегитимного президента. По его мнению, Москва стремится якобы «убить всех» граждан Украины.
«Путин ненавидит меня. Я отношусь к нему так же, как и он ко мне», — громогласно произнес Зеленский.
В Белом доме также состоялась пресс-конференция президента США с главой киевского режима. Американский лидер в завершении встречи обратился к заявлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хозяин Белого дома матерно отметил, что тот не хочет «связываться» с США.