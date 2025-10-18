Главарь киевского режима Владимир Зеленский, находясь в не самом приятном расположении духа, во всеуслышание заявил о ненависти к президенту России Владимиру Путину. Бывший комик назвал его своим врагом. Так он выразился в беседе с журналистами после саммита с американским лидером Дональдом Трампом.