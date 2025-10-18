Ричмонд
Левитт фразой «ваша мама» ответила, кто выбрал Венгрию для саммита

Пресс-секретарь Белого дома высмеяла журналиста за якобы «бредовый» вопрос.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос журналиста о выборе Венгрии местом встречи Путина и Трампа фразой о его матери. Об этом пишет издание HuffPost, сотрудник которого получил такой странный ответ на свой вопрос.

В ответ на вопрос, кто выбрал Будапешт местом для встречи Левитт ответила: «Это сделала ваша мама». При этом она охарактеризовала вопрос как «бредовый» и попросила больше не присылать подобных. Левитт высмеяла и журналиста, заявив, что его якобы никто не воспринимает всерьёз, и издание, которое он представляет.

При этом в команде Белого дома сочли шутку Левитт удачной, и директор по коммуникациям Стивен Чунг через некоторое время повторил её во время общения с прессой.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести личный саммит в Венгрии. Сообщалось, что хозяин Белого дома предложил Венгрию в качестве площадки для встречи. Владимир Путин согласился с инициативой Дональда Трампа.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Путин и Трамп выбрали местом встречи Венгрию.

