Зеленский после встречи с Трампом заявил, что забыл, где находится

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский начал своё выступление на украинском языке, но вскоре сменил его на английский. Такое поведение вызвало замешательство у присутствующих журналистов, пишет РИА Новости.
Изначально Зеленский поблагодарил американского лидера, однако, осознав, что находится в Вашингтоне, прервал речь и извинился, объяснив переход на английский тем, что «забыл, где находится».
Наблюдатели отметили, что смена языка выглядела не столько как дипломатический жест, сколько как признак неловкости, проявленной Зеленским на фоне важной встречи с американским президентом.
Ранее Трамп сказал Зеленскому, что настало время «пойти на сделку» и завершить украинский конфликт.