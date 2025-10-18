Ричмонд
Зеленский после встречи с Трампом заявил, что забыл, где находится

Зеленский начал своё выступление перед журналистами на украинском языке.

Источник: Аргументы и факты

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский начал своё выступление на украинском языке, но вскоре сменил его на английский. Такое поведение вызвало замешательство у присутствующих журналистов, пишет РИА Новости.

Изначально Зеленский поблагодарил американского лидера, однако, осознав, что находится в Вашингтоне, прервал речь и извинился, объяснив переход на английский тем, что «забыл, где находится».

Наблюдатели отметили, что смена языка выглядела не столько как дипломатический жест, сколько как признак неловкости, проявленной Зеленским на фоне важной встречи с американским президентом.

Ранее Трамп сказал Зеленскому, что настало время «пойти на сделку» и завершить украинский конфликт.

