Зеленский после встречи с Трампом заявил, что забыл, где находится

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский начал своё выступление на украинском языке, но вскоре сменил его на английский. Такое поведение вызвало замешательство у присутствующих журналистов, пишет РИА Новости.