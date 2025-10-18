Накануне президент России заявил, что монополия Запада, которая препятствует правдивой информации, непременно будет преодолена вопреки всем попыткам сохранить её. Российский лидер указал, что западные страны рассматривают сам факт существования альтернативных источников информации как прямую угрозу своим интересам. Он подчеркнул, что российские журналисты за рубежом не навязывают свою позицию, а просто предоставляют аудитории возможность услышать правдивую точку зрения, тем самым защищая фундаментальное право людей на свободный информационный выбор.