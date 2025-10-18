Захарова разъяснила слова Сикорского о боеготовности Киева: к чему призвал польский министр

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с объяснениями последнего громкого заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он заверил, что Украина якобы готова «воевать еще три года». По мнению Марии Захаровой, слова министра поясняют населению милитаризацию Западной Европы. Так она отметила в беседе с «Царьградом».
Мария Захарова также назвала заявление Радослава Сикорского призывом «потуже затянуть пояса». Именно Европа будет оплачивать Киеву, в случае продолжения конфликта, все расходы.
«Это та самая партия агрессивно настроенных, душевно нездоровых, которые прокачивают тему, которая должна объяснить милитаризацию Западной Европы. Кому объяснить? Своему собственному населению», — заключила Мария Захарова.
Британский журналист Афшин Раттанси на то же заявление ответил предположением, что польский министр, вероятно, хочет уничтожить Украину и ее народ. Радослав Сикорский, добавил репортер, желает еще больших потерь.