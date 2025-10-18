Захарова разъяснила слова Сикорского о боеготовности Киева: к чему призвал польский министр

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с объяснениями последнего громкого заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он заверил, что Украина якобы готова «воевать еще три года». По мнению Марии Захаровой, слова министра поясняют населению милитаризацию Западной Европы. Так она отметила в беседе с «Царьградом».