Речь идёт о публикациях, связанных с мероприятием, прошедшим 23 сентября в Нью-Йорке при участии главаря киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни. Издания, включая The Globe and Mail, приводили цитаты с утверждениями о «десятках тысяч детей», якобы вывезенных Россией.
Ранее российский президент Владимир Путин выразил признательность жене американского лидера Мелании Трамп за деятельность, направленную на помощь детям, пострадавшим в ходе украинского конфликта. Напомним, что Мелания Трамп ранее упомянула об «открытом канале связи», который у неё действует в течение трёх месяцев с Владимиром Путиным. Первая леди США с помощью этого обсуждает с российским лидером тему украинских детей, которые оказались разлучены с близкими из-за конфликта. Ранее жена Трампа заявила, что благодаря гуманитарной инициативе Москвы и Киева восемь украинских детей воссоединились со своими семьями.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.