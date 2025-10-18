Зеленский назвал Путина своим врагом и заявил о ненависти к нему

Украинский президент Владимир Зеленский назвал российского коллегу Владимира Путина своим врагом. Об этом он сказал в пятницу, 17 октября, на брифинге по итогам встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
— Путин ненавидит меня. Мне кажется странным, если у меня будет другое отношение к нему. Я отношусь к нему также, как и он ко мне, — заявил глава Украины.
Также он назвал российского лидера и граждан РФ «врагами Украины и всех украинцев», передает Lenta.ru.
Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Америка не будет поставлять ракеты Tomahawk Украине, «по крайней мере, сейчас».
Еще Трамп сказал на встрече с украинским лидером, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.
Добиться окончания конфликта между Россией и Украиной лучше без передачи США дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом 17 октября заявил Трамп на встрече с Зеленским.
Глава Министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет сообщил, что Киев через закупки странами Европы получит от США «огневую мощь». Он отметил, что взятые на себя европейцами «обязательства» вскоре превратятся в «возможности» для украинцев.