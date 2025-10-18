Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский на выступлении перед журналистами в США заявил, что забыл, где он

Зеленский признался американским журналистам, что забыл, где находится, и извинился.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил перед американскими журналистами после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. В ходе беседы с прессой он признал, что забыл, что находится в Соединенных Штатах.

Зеленский начал выступление со слов, произнесенных на украинском языке. Опомнившись, он перешел на английскую речь.

«Простите… я забыл, что я в Соединенных Штатах», — заявил журналистам Зеленский.

В ходе общения с прессой бывший комик неоднократно поблагодарил Дональда Трампа. Он сказал «спасибо» за встречу и открытый коридор поставок оружия через Европу и НАТО. Зеленский также заявил, что не будет публично обсуждать ракеты Tomahawk. По его словам, они с Дональдом Трампом договорились не освещать эту тему.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше