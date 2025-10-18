Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил перед американскими журналистами после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. В ходе беседы с прессой он признал, что забыл, что находится в Соединенных Штатах.
Зеленский начал выступление со слов, произнесенных на украинском языке. Опомнившись, он перешел на английскую речь.
«Простите… я забыл, что я в Соединенных Штатах», — заявил журналистам Зеленский.
В ходе общения с прессой бывший комик неоднократно поблагодарил Дональда Трампа. Он сказал «спасибо» за встречу и открытый коридор поставок оружия через Европу и НАТО. Зеленский также заявил, что не будет публично обсуждать ракеты Tomahawk. По его словам, они с Дональдом Трампом договорились не освещать эту тему.