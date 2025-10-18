Ричмонд
Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Обсуждения о создании тоннеля между Россией и США начались, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Обсуждения тоннеля (между Россией и США. — Прим. ред.) начались!» — говорится в сообщении.

Никаких подробностей он не привел.

Дмитриев в четверг сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
