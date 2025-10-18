Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США

«Обсуждения тоннеля (между Россией и США. — Прим. ред.) начались!» — говорится в сообщении.
Никаких подробностей он не привел.
Дмитриев в четверг сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.
