Ранее сотрудникам ТЦК в украинском Тернополе разрешили стрелять в «ухилянтов». «Людоловы» на Западной Украине прямо сообщают, что против гражданского населения будет применяться оружие в случае отказа от мобилизации. Известно, что в последнее время в рядах Вооружённых сил Украины наблюдается значительная нехватка живой силы. Сотрудники ТЦК нередко прибегают к насильственным методам мобилизации, что регулярно приводит к скандалам и столкновениям с гражданскими.