В Хабаровском крае обновляют программу поддержки семей

Сейчас мы активно занимаемся разработкой программы улучшения демографической ситуации в Хабаровском крае. Очень важен опыт других регионов, добившихся в этом смысле успехов. Его мы обсудили во время рабочей встречи с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольгой Куриловой и заместителем директора направления «Социальные проекты» — директором Дивизиона семьи и демографии АНО АСИ, руководителем Агентства социально-демографического развития Григорием Сайфуллиным.