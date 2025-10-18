В Хабаровском крае обновляют программу поддержки семей

В Хабаровском крае готовят обновлённую программу по улучшению демографической ситуации. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Дмитрий Демешин, в регионе уже действует комплексная программа, которая включает около 110 мероприятий по семи направлениям, и её ежегодно дополняют новыми мерами поддержки семей.
Сейчас мы активно занимаемся разработкой программы улучшения демографической ситуации в Хабаровском крае. Очень важен опыт других регионов, добившихся в этом смысле успехов. Его мы обсудили во время рабочей встречи с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольгой Куриловой и заместителем директора направления «Социальные проекты» — директором Дивизиона семьи и демографии АНО АСИ, руководителем Агентства социально-демографического развития Григорием Сайфуллиным.
По словам губернатора, на базе ТОГУ планируют создать Центр демографических исследований.
«Имеющиеся у АСИ наработки и содействие дают нам импульс в работе по поддержке семей, сохранению семейных ценностей, улучшению демографической ситуации в нашем регионе», — подчеркнул он.
Встреча с представителями АСИ стала частью работы по актуализации программы, направленной на поддержку семей с детьми и увеличение рождаемости в Хабаровском крае, — сообщает телеграм-канал Дмитрия Демешина.