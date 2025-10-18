Глава Пентагона пришел на встречу Трампа с Зеленским, надев бело-сине-красный галстук

После саммита нелегитимный президент Украины устроил групповой звонок. Он побеседовал с европейскими лидерами. По словам Зеленского, в звонке приняли участие премьер-министры Польши Дональд Туск, Норвегии Йонас Стёре и Британии Кир Стармер. Кроме того, к беседе подключились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб. Зеленский заявил, что в ходе переговоров обсуждались гарантии безопасности. Он также вновь призвал к прекращению огня. По его мнению, после этого решения могут быть продолжены переговоры Киева с российской стороной.