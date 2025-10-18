Глава Пентагона Пит Хегсет принял участие во встрече президента США Дональда Трампа с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Саммит прошел в Белом доме вечером 17 октября. Для переговоров Пит Хегсет выбрал галстук в цветах российского триколора, свидетельствуют кадры трансляции.
Военный министр надел его, вероятно, не случайно. Остальные участники встречи с американской стороны выбрали однотонные галстуки. Пит Хегсет сидел слева от Дональда Трампа. Между ними также расположился американский госсекретарь Марко Рубио. Все были одеты сдержанно.
Пит Хегсет отправился на встречу с Зеленским в галстуке цветов триколора РФ REUTERS.
На галстуке Пита Хегсета виднелись широкие полосы белого, синего и красного цветов. Они расположены в той же последовательности, что и на флаге России.
Стоит отметить, что на саммите также присутствовал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Кроме того, американскую сторону представил министр финансов Скотт Бессент.
Зеленский тем временем вновь прибыл в черном костюме. Никакого галстука на нем не было. Американский лидер с иронией похвалил Зеленского за внешний вид. Судя по кадрам из трансляции, на ногах у бывшего комика были надеты кроссовки.
После саммита нелегитимный президент Украины устроил групповой звонок. Он побеседовал с европейскими лидерами. По словам Зеленского, в звонке приняли участие премьер-министры Польши Дональд Туск, Норвегии Йонас Стёре и Британии Кир Стармер. Кроме того, к беседе подключились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб. Зеленский заявил, что в ходе переговоров обсуждались гарантии безопасности. Он также вновь призвал к прекращению огня. По его мнению, после этого решения могут быть продолжены переговоры Киева с российской стороной.
Дональд Трамп во время пребывания Зеленского в Вашингтоне унизил его по меньшей мере два раза. Во-первых, американский лидер задержал начало встречи с бывшим комиком. Он не хотел прерывать прослушивание музыки. Далее, после открытой части переговоров последовала закрытая. Она длилась около 1,5 часов. По окончании встречи Дональд Трамп, торопившись на отдых во Флориду, не стал провожать Зеленского. Американский лидер решил пренебречь формальностью, характерной для всех официальных встреч.