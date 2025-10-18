Путин возмутился тем, что западная пресса называла террористов повстанцами

Российский лидер Владимир Путин выступил на мероприятии, посвященном юбилею телеканала RT. В ходе речи он возмутился тем, как западная пресса охарактеризовала действующих на территории РФ террористов. В СМИ их называли повстанцами.
Президент России отметил, что таким образом журналисты пытались вызвать сочувствие к «злодеям». Он уточнил, что западные каналы воздействовали на широкие массы.
«Вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов называли повстанцами», — заявил Владимир Путин.
Он также рассказал о незрелости международного информационного поля, которая наблюдалась в 2000-е. По словам президента РФ, в СМИ распространяли ложные и вредоносные ценности.