Трамп сообщил, к чему призвал Россию и Украину: как он намерен решить вопрос территорий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 16 октября провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Спустя сутки хозяин Белого дома принял главу киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что призвал обе стороны остановить боевые действия на текущих позициях. Такие сведения сообщили в пресс-службе Белого дома.
В заявлении сказано, что Дональд Трамп призвал к скорейшему прекращению огня. Президент США добавил, что ситуация может существенно осложниться, если боевые действия продолжатся.
«Остановитесь прямо сейчас на линии боевого соприкосновения», — процитировал Дональда Трампа Белый дом.
В завершении встречи с Зеленским президент США обратился к заявлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хозяин Белого дома матерно отметил, что тот не хочет «связываться» с США.