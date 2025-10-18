Ричмонд
Трамп сообщил, к чему призвал Россию и Украину: как он намерен решить вопрос территорий

Трамп рассказал о призыве к РФ и Украине остановить конфликт на текущих позициях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 16 октября провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Спустя сутки хозяин Белого дома принял главу киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что призвал обе стороны остановить боевые действия на текущих позициях. Такие сведения сообщили в пресс-службе Белого дома.

В заявлении сказано, что Дональд Трамп призвал к скорейшему прекращению огня. Президент США добавил, что ситуация может существенно осложниться, если боевые действия продолжатся.

«Остановитесь прямо сейчас на линии боевого соприкосновения», — процитировал Дональда Трампа Белый дом.

В завершении встречи с Зеленским президент США обратился к заявлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Хозяин Белого дома матерно отметил, что тот не хочет «связываться» с США.

