Захарова: Целью громких заявлений Рютте является пропаганда войны

В российском МИД прокомментировали роль генсека НАТО Рютте в милитаристской пропаганде.

Источник: Комсомольская правда

Громкие заявления генсека НАТО Марка Рютте, ориентированные на российскую аудиторию, ставят свой целью милитаристскую пропаганду. Так прокомментировала роль Рютте на международной арене официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«У него поставлена задача — быть пропагандистом войны и пропагандистом, ориентированным на Россию», — сказала дипломат в интервью телеканалу «Царьград».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте допустил ошибку, процитировав русский анекдот про Lada и холодильник в контексте поставок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, что было совершенно неуместно.

Считается, что шутка, рассказанная Рютте, была придумана президентом США Рональдом Рейганом, который, все же говорил не про холодильник, а про то, что к покупателю Lada в день ее доставки через 10 лет «утром должен прийти сантехник».

Тем временем в Кремле прокомментировали оскорбления Рютте о летчиках и моряках России. Песков назвал заявления Рютте некомпетентными.

