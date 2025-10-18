Захарова: Целью громких заявлений Рютте является пропаганда войны

«У него поставлена задача — быть пропагандистом войны и пропагандистом, ориентированным на Россию», — сказала дипломат в интервью телеканалу «Царьград».
Ранее генсек НАТО Марк Рютте допустил ошибку, процитировав русский анекдот про Lada и холодильник в контексте поставок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, что было совершенно неуместно.
Считается, что шутка, рассказанная Рютте, была придумана президентом США Рональдом Рейганом, который, все же говорил не про холодильник, а про то, что к покупателю Lada в день ее доставки через 10 лет «утром должен прийти сантехник».
Тем временем в Кремле прокомментировали оскорбления Рютте о летчиках и моряках России. Песков назвал заявления Рютте некомпетентными.