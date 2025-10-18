Зеленский забыл, где он находится, выступая в США после встречи с Трампом

Ранее Дональд Трамп заявил о возможности для России и Украины объявить себя победителями в конфликте. По его словам, переговоры с Владимиром Зеленским прошли в «интересной и тёплой» атмосфере, однако он подчеркнул необходимость достижения мирного соглашения. Хозяин Белого дома высказал мнение, что стороны должны зафиксировать текущие границы и объявить о победе, оставив историкам право оценить итоги конфликта.