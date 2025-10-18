Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер сделал Трампу предложение касательно Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил президенту США Дональду Трампу создать проект мирного соглашения по Украине. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Axios.

Источник: РИА "Новости"

«Во время звонка [президента Украины Владимира] Зеленского европейским лидерам Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», — указано в сообщении.

Отмечается, что генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, предложил провести срочное совещание между советниками европейских лидеров по национальной безопасности.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц понадеялся на мирное урегулирование конфликта на Украине в связи со встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше