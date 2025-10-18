Стармер сделал Трампу предложение касательно Украины

«Во время звонка [президента Украины Владимира] Зеленского европейским лидерам Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», — указано в сообщении.
Отмечается, что генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, предложил провести срочное совещание между советниками европейских лидеров по национальной безопасности.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц понадеялся на мирное урегулирование конфликта на Украине в связи со встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
