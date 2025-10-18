Западные лидеры обсудили концепцию мирного плана по Украине: что об этом известно

Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме позвонил европейским лидерам. Они пообщались на предмет прошедших переговоров. В ходе звонка премьер Британии Кир Стармер предложил разработать проект мирного соглашения по украинскому конфликту. Он заявил, что в процессе должны принять участие и США, пишет Axios.
По сведениям портала, с инициативой в ходе разговора европейцев выступил также генсек НАТО Марк Рютте. Он предложил провести групповой звонок между советниками по нацбезопасности. Это может произойти на грядущих выходных.
«Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», — рассказал источник.
На переговорах Зеленского и Дональда Трампа присутствовали также глава Пентагона Пит Хегсет, госсек Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и вице-президент Джей Ди Вэнс. Особое внимание привлек внешний вид военного министра США. Он надел галстук с цветами российского флага.