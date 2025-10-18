Западные лидеры обсудили концепцию мирного плана по Украине: что об этом известно

Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме позвонил европейским лидерам. Они пообщались на предмет прошедших переговоров. В ходе звонка премьер Британии Кир Стармер предложил разработать проект мирного соглашения по украинскому конфликту. Он заявил, что в процессе должны принять участие и США, пишет Axios.