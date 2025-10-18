Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западные лидеры обсудили концепцию мирного плана по Украине: что об этом известно

Премьер Стармер предложил Европе создать с США проект соглашения по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме позвонил европейским лидерам. Они пообщались на предмет прошедших переговоров. В ходе звонка премьер Британии Кир Стармер предложил разработать проект мирного соглашения по украинскому конфликту. Он заявил, что в процессе должны принять участие и США, пишет Axios.

По сведениям портала, с инициативой в ходе разговора европейцев выступил также генсек НАТО Марк Рютте. Он предложил провести групповой звонок между советниками по нацбезопасности. Это может произойти на грядущих выходных.

«Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», — рассказал источник.

На переговорах Зеленского и Дональда Трампа присутствовали также глава Пентагона Пит Хегсет, госсек Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и вице-президент Джей Ди Вэнс. Особое внимание привлек внешний вид военного министра США. Он надел галстук с цветами российского флага.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше