CNN: Трамп и Зеленский разошлись во мнениях о будущем конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий украинского конфликта. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Они охарактеризовали состоявшиеся 17 октября в Белом доме переговоры как «напряженную, честную и временами неудобную дискуссию», в ходе которой Трамп «прямо и честно» дал Зеленскому понять, что «пока что» Киев не получит от Вашингтона ракеты большой дальности. По словам одного из источников CNN, Трамп посчитал, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта. Трамп и Зеленский после третьей встречи в Белом доме разошлись во взглядах на будущее конфликта на Украине, подытожила телекомпания.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники также сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk («Томагавк») Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.

