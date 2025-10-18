CNN: Трамп и Зеленский разошлись во мнениях о будущем конфликта на Украине

Они охарактеризовали состоявшиеся 17 октября в Белом доме переговоры как «напряженную, честную и временами неудобную дискуссию», в ходе которой Трамп «прямо и честно» дал Зеленскому понять, что «пока что» Киев не получит от Вашингтона ракеты большой дальности. По словам одного из источников CNN, Трамп посчитал, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта. Трамп и Зеленский после третьей встречи в Белом доме разошлись во взглядах на будущее конфликта на Украине, подытожила телекомпания.