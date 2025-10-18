Израиль получил гроб с телом погибшего заложника

Израильские власти сообщили о получении через Международный комитет Красного Креста гроба с телом погибшего заложника. Передача останков произошла на территории сектора Газа при участии представителей ЦАХАЛ и Службы общей безопасности ШАБАК.
После завершения всех необходимых процедур тело будет доставлено в Израиль, где состоится церемония с участием Главного раввина армии.
Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, тело будет передано в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения для проведения опознания. После установления личности погибшего его родственникам направят официальное уведомление.
Армия обороны Израиля уточнила, что Международный комитет Красного Креста получил останки от представителей движения ХАМАС. Ранее военные сообщали о направлении миссии МККК в южную часть сектора Газа для получения тела, которое впоследствии было передано израильским силам.
Ранее движение ХАМАС освободило 20 израильских заложников в секторе Газа. Их передали в два этапа сотрудникам Международного Комитета Красного Креста.