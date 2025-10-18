Стармер предложил создать с США проект соглашения по конфликту на Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер во время разговора с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран выступил с инициативой разработать совместно с США проект мирного соглашения по Украине, аналогичный предложенному президентом Дональдом Трампом плану прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источник, знакомый с содержанием переговоров.
По данным издания, идея Стармера предполагает создание детализированного плана, включающего ключевые пункты для постепенного урегулирования конфликта и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.
Подчеркивается, что премьер Великобритании предложил координировать действия с американской стороной для придания инициативе международного веса.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести внеочередное совещание советников по национальной безопасности стран Европы в ближайшие выходные, чтобы обсудить возможные подходы к реализации мирных инициатив и согласовать позиции союзников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию ситуации на Украине необходима и в будущем должна состояться.