Стармер предложил создать с США проект соглашения по конфликту на Украине

Идея Стармера предполагает создание подробного плана, включающего ключевые пункты для постепенного урегулирования конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер во время разговора с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран выступил с инициативой разработать совместно с США проект мирного соглашения по Украине, аналогичный предложенному президентом Дональдом Трампом плану прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источник, знакомый с содержанием переговоров.

По данным издания, идея Стармера предполагает создание детализированного плана, включающего ключевые пункты для постепенного урегулирования конфликта и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Подчеркивается, что премьер Великобритании предложил координировать действия с американской стороной для придания инициативе международного веса.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести внеочередное совещание советников по национальной безопасности стран Европы в ближайшие выходные, чтобы обсудить возможные подходы к реализации мирных инициатив и согласовать позиции союзников.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию ситуации на Украине необходима и в будущем должна состояться.

