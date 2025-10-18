Язык тела Трампа и Зеленского рассказал об их положении на саммите в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом постоянно заискивал перед хозяином Белого дома. Он демонстрировал подобострастное отношение к американскому лидеру. На эту деталь обратила внимание одна из ведущих специалистов по языку тела Трейси Браун, пишет РИА Новости.
Аналитик, при этом, заметила, что Дональд Трамп оставался уверенным в себе на протяжении всей встречи. Его тело почти не двигалось. Аналитик уточнила, что президент США оживился только при упоминании российского лидера Владимира Путина. Эксперт указала на сделанный Дональдом Трампом «жест аккордеона».
«Зеленский с самого начала понимал, что ему придётся заискивать перед Трампом, чтобы чего-то добиться… Не могу точно сказать, был ли он нервным или нет, но он явно ставит Трампа выше себя», — объяснила Трейси Браун.
Дональд Трамп в ходе беседы с Зеленским отметил, что любит заканчивать мировые конфликты. Он заверил, что и украинский кризис будет разрешен.