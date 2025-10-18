В США рассказали о разногласиях Трампа и Зеленского: в чем они разошлись в ходе беседы

Президент США Дональд Трамп 17 октября принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Во время личной беседы у политиков возникли разногласия. Их мнения в вопросе решения украинского конфликта разошлись, пишет CNN.
Так, собеседники телеканала отметили напряженность в разговоре Дональда Трампа с Зеленским. Они назвали прошедшую дискуссию «местами неудобной».
По версии одного из источников, Дональд Трамп решил, что Украина нацелена на эскалацию конфликта. Кроме того, хозяин Белого дома отверг просьбу Зеленского о поставке ракет Tomahawk. Глава киевского режима рассчитывал на помощь США.
Бывший комик назвал беседу продуктивной. Он выразил благодарность Дональду Трампу за то, что он открыл «коридор поставок» через Европу и НАТО.