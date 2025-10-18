На встрече с Трампом главарь киевского режима был одет в чёрную куртку, напоминающую пиджак, и брюки. В схожем наряде он выступал на Генассамблее ООН в сентябре, а также во время своего визита в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу в мае. Пресса отмечает, что нынешний наряд Зеленского напоминает робу заключённого или спецодежду охранников, которую можно приобрести на различных маркетплейсах.