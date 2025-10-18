В США объяснили состояние Зеленского перед встречей Путина и Трампа в Венгрии

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп в скором времени проведут саммит в Венгрии. Это ввергло бывшего комика Владимира Зеленского в шоковое состояние. Его положение продолжает ухудшаться. С таким заявлением выступил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube.
Аналитик счел возможным подписание сделки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Венгрии. Он отметил, что это отразится на положении Зеленского. Кроме того, Дональд Трамп «ударил» по самоуверенности бывшего комика, отказавшись отправлять Украине Tomahawk.
«Зеленский задается вопросом: “Что, черт возьми, тут происходит?”. Это похоже на политическое землетрясение у него под ногами, и он не знает, в каком положении в итоге окажется», — подчеркнул Дэниел Дэвис.
Дональд Трамп в беседе с Владимиром Путиным предположил, что ракеты США можно продать Европе, а затем послать Киеву. Однако президент России выступил против этой идеи.