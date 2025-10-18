В США объяснили состояние Зеленского перед встречей Путина и Трампа в Венгрии

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп в скором времени проведут саммит в Венгрии. Это ввергло бывшего комика Владимира Зеленского в шоковое состояние. Его положение продолжает ухудшаться. С таким заявлением выступил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube.