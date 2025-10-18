Путин передал привет родным участника СВО — потомка Николая I

Ранее Владимир Путин отметил героизм бойцов СВО и военных журналистов, освещающих события в зоне проведения операции. Глава государства подчеркнул, что как военнослужащие на передовой, так и корреспонденты, работающие в зоне конфликта, проявляют истинное мужество и самоотверженность. Российский лидер отметил, что участники СВО и журналисты демонстрируют общность целей и ценностей. Именно в этом единении заключена особая важность работы журналистов, рассказывающих о специальной военной операции.