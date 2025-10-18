Ричмонд
Путин передал привет родным участника СВО — потомка Николая I

Президент Российской Федерации Владимир Путин передал привет семье Гавриила Дорошина, участника специальной военной операции с позывным Царь. Дорошин является прямым потомком династий Романовых и Бонапартов.

Источник: Life.ru

Глава государства посетил Большой театр в пятницу, где отмечалось 20-летие телеканала RT. Путин встретился с участниками СВО, ставшими героями документальных фильмов телеканала, среди которых был и Гавриил Дорошин. Установлено, что его род восходит к Николаю I, а также к Жозефине, жене Наполеона.

Семья Дорошина эмигрировала во Францию после революции 1917 года. В 2015 году Дорошин приобрёл необходимое снаряжение и отправился добровольцем в Донбасс. В 2022 году он принял участие в специальной военной операции, сначала получив паспорт ДНР, а затем и российское гражданство.

Ранее Владимир Путин отметил героизм бойцов СВО и военных журналистов, освещающих события в зоне проведения операции. Глава государства подчеркнул, что как военнослужащие на передовой, так и корреспонденты, работающие в зоне конфликта, проявляют истинное мужество и самоотверженность. Российский лидер отметил, что участники СВО и журналисты демонстрируют общность целей и ценностей. Именно в этом единении заключена особая важность работы журналистов, рассказывающих о специальной военной операции.

