В Госдуме рассказали, где может состояться третья встреча Путина и Трампа

«Есть определённые каноны межгосударственных отношений, которые предполагают принцип взаимности. Если в прошлый раз принимающий стороной была Америка (Аляска, хоть и близка территориально к Российской Федерации, но это Соединённые Штаты), а теперь встреча пройдёт на нейтральной территории в Европе, то, конечно, по всем внешним признакам было бы хорошо, чтобы следующая встреча прошла на территории РФ», — считает депутат.
По словам парламентария, ключевое значение имеют повестка и возможные договорённости. Если бы эти договорённости были достигнуты на территории Бразилии, Индии, ЮАР или Китая, это имело бы не меньшее значение, чем сделки, заключённые на территории двух обсуждаемых стран — США и Российской Федерации, заключил чиновник.
Ранее Дональд Трамп допустил проведение российско-американской встречи в Будапеште в формате двойных переговоров, во время которой будет поддерживаться связь с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, окончательный формат предстоящего саммита ещё только предстоит определить. Напомним, Владимир Путин и глава Штатов беседовали по телефону более двух часов. За это время была достигнута договорённость о личной встрече в Будапеште. Подготовка саммита поручена министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио.
