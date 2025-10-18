«Этот вопрос закрыт»: Орбан считает, что РФ уже победила в конфликте на Украине

— Я всегда был уверен, что этот конфликт сделает РФ сильнее, чем она была до него. Это наша история. Первая мировая война, Вторая мировая война: в начале войны они слабее. По мере того, как война продолжается, они становятся все сильнее, сильнее и сильнее, — высказывался венгерский лидер.