«Этот вопрос закрыт»: Орбан считает, что РФ уже победила в конфликте на Украине

Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласились выбрать столицу Венгрии Будапешт в качестве места проведения очередных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объяснил это последовательным отстаиванием мирного подхода на фоне милитаристской политики других стран Евросоюза. РИА Новости собрало некоторые его заявления, которые иллюстрируют позицию Венгрии в данном вопросе.
Орбан считает, что РФ уже победила в конфликте и исход его предопределен. По его словам, именно в таком ключе, он обсуждал это с американским лидером.
— Трамп спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход конфликта решен: русские победили. Этот вопрос закрыт, — заявлял Орбан.
Более того, Россия в результате станет сильнее, уверен он.
— Я всегда был уверен, что этот конфликт сделает РФ сильнее, чем она была до него. Это наша история. Первая мировая война, Вторая мировая война: в начале войны они слабее. По мере того, как война продолжается, они становятся все сильнее, сильнее и сильнее, — высказывался венгерский лидер.
Европейский союз вообще не должен участвовать в урегулировании. Орбан сравнивал его с лакеем возле стола переговоров, за которым сидят Россия и Соединенные Штаты, сказано в статье.
— Место Европы в углу, она сидит на табуретке, а господа — РФ и США — сидят в креслах и разговаривают, — завил он еще в ноябре прошлого года.
17 октября Виктор Орбан раскритиковал Европейский союз из-за его политики в отношении России. По его словам, европейские лидеры говорят о русско-украинском конфликте так, как будто это их собственный конфликт, в то время как ЕС ничего не угрожает.