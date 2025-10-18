Ричмонд
Климов сказал, какие вопросы могут обсудить Путин и Трамп в Венгрии

В ходе встречи в Венгрии Путин и Трамп могут более детально обсудить вопросы, которые были основными во время телефонного разговора. По мнению Климова, одной из тем станет украинский кризис.

Источник: Аргументы и факты

На встрече в Венгрии лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят те темы, которые они ранее затронули во время телефонного разговора. Таким мнением с aif.ru поделился член российского Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

«Эта встреча, скорее всего, пойдет в рамках тех вопросов, которые обсуждались как основные во время телефонного разговора… Один из вопросов будет связан с урегулированием так называемого украинского кризиса. Будет, очевидно, целая группа вопросов, связанных с перспективой партнерства между Соединенными Штатами Америки и Россией по проектам, вызывающим взаимный интерес. И, скорее всего, будет затронуто еще несколько тем, которые привязаны к конкретным регионам мира», — рассказал он.

Андрей Климов уточнил, что разговор лидеров двух держав в Венгрии будет «носить более прикладной характер, а не просто обмен мнениями по широкой международной повестке».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поделился мнением, что двухчасовой телефонный разговор президентов России и США был посвящен подтверждению договоренностей, достигнутых в Анкоридже. По словам депутата, лидеры двух стран также могли обсудить вопрос поставок крылатых ракет «Томагавк» Киеву.

