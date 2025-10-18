Климов сказал, какие вопросы могут обсудить Путин и Трамп в Венгрии

«Эта встреча, скорее всего, пойдет в рамках тех вопросов, которые обсуждались как основные во время телефонного разговора… Один из вопросов будет связан с урегулированием так называемого украинского кризиса. Будет, очевидно, целая группа вопросов, связанных с перспективой партнерства между Соединенными Штатами Америки и Россией по проектам, вызывающим взаимный интерес. И, скорее всего, будет затронуто еще несколько тем, которые привязаны к конкретным регионам мира», — рассказал он.