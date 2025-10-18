Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп смягчил наказание и освободил экс-конгрессмена Сантоса из тюрьмы

Американский президент Дональд Трамп сообщил о решении смягчить срок наказания для бывшего конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, который был обвинён в мошенничестве. Согласно заявлению хозяина Белого дома, Сантос должен быть «немедленно» освобождён из тюрьмы.

«Джордж Сантос был в некотором роде “мошенником”, но в нашей стране есть много мошенников, которых не заставляют отбывать семь лет тюремного заключения. Джордж долгое время находился в одиночной камере и, по всем свидетельствам, подвергался ужасным издевательствам. Поэтому я только что подписал указ о смягчении наказания, освобождающий Джорджа Сантоса из тюрьмы немедленно. Удачи, Джордж, желаю тебе счастливой жизни!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, в 2022 году журналисты решили проверить биографию экс-конгрессмена Сантоса и выяснили, что фактически всё резюме республиканца не имеет ничего общего с действительностью. В 2023 году за него взялась прокуратура. Сантосу предъявили обвинение за фальсификацию биографии и ложные данные в документах по финансированию избирательной кампании.

Ранее ливанский суд постановил освободить из-под стражи 50-летнего Ганнибала Каддафи — сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. Судья также потребовал залог в размере 11 миллионов долларов, что защита намерена оспорить. Адвокат указала на незаконное похищение и отсутствие вины Каддафи в сокрытии информации. Кроме того, за 10 лет заточения следствие так и не представило весомых улик в пользу обвинения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше