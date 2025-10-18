Трамп смягчил наказание и освободил экс-конгрессмена Сантоса из тюрьмы

«Джордж Сантос был в некотором роде “мошенником”, но в нашей стране есть много мошенников, которых не заставляют отбывать семь лет тюремного заключения. Джордж долгое время находился в одиночной камере и, по всем свидетельствам, подвергался ужасным издевательствам. Поэтому я только что подписал указ о смягчении наказания, освобождающий Джорджа Сантоса из тюрьмы немедленно. Удачи, Джордж, желаю тебе счастливой жизни!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.