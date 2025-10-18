За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли около 1520 военнослужащих

Ранее военнослужащие из 42-й гвардейской дивизии Вооружённых сил РФ нанесли по позициям ВСУ удары возмездия за военных корреспондентов Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания, и Юрия Войткевича, получившего тяжёлые ранения в Запорожской области. К публикации прикреплён видеоролик, на котором российские бойцы пишут на зарядах беспилотников «За Ивана Зуева» и «За Юрия Войткевича РИА Новости». Вслед за этим идут кадры нанесения ударов этими дронами по позициям Вооружённых сил Украины.